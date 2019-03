Großer Andrang in Wermeskirchen: Alltagstipps auf den Gesundheitstagen

Wermelskirchen 50 Aussteller zeigten im Bürgerzentrum einen Querschnitt der Möglichkeiten im Gesundheitswesen. Ein Trend zeichnet sich ab: Aloe Vera soll das Wohlbefinden verbessern. Werbung auch für die Notfallbox im Kühlschrank.

An der „Wunderpflanze“ Aloe Vera führte bei den siebten Wermelskirchener Gesundheitstagen kein Weg vorbei. „Gefühlt“ an jedem dritten Stand bewarben Ernährungsberater oder Heilpraktiker die weltweit bekannte Pflanze und deren wohltuende Wirkung auf den menschlichen Körper. Damit nicht genug: Sanitätshäuser, Krankenkassen oder auch Pflegedienste bildeten ein stattliches Portfolio aus über 50 Ausstellern und Teilnehmer, die an zwei Tagen die Besucherscharen der Veranstaltung des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) mit Informationen „fütterten“, bei Aktionen oder Gewinnspielen zum Mitmachen einluden oder die Gelegenheit zum direkten Ausprobieren vor Ort gaben.