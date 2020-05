Wermelskirchen in der Corona-Krise : Alle Tests im Krankenhaus sind negativ

Wermelskirchen Die Corona-Testergebnisse aus dem Wermelskirchener Krankenhaus sind alle negativ. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen im Kreis stieg am Freitag um einen Fall auf 440. Ab sofort veröffentlicht der Kreis täglich auch die Anzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner. Die Zahl am Freitag liegt bei 3,5.

Von den 440 bestätigten Fällen kommen 53 aus Wermelskirchen. Sechs Personen, die kreisweit am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung. Bislang stehen 18 Todesfälle im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, zwei aus Wermelskirchen. Von den 440 bestätigten Fällen gelten 350 Personen als genesen, 45 aus Wermelskirchen. 194 Personen befinden sich in Quarantäne, zehn in Wermelskirchen.