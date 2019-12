Auf Spielplatz : Alkohol und Drogen: 18-Jähriger prügelt sich in Dhünn

Nächtlicher Polizeieinsatz in Dhünn. Symbolbild/. Foto: dpa/Patrick Seeger

Dhünn (tei.-) Polizeieinsatz am Freitagabend gegen 22.45 Uhr auf dem öffentlichen Spielplatz in der Straße „Am Scheffenteich“ in Dhünn: Ein unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehender 18-jähriger Hückeswagener schlug auf mehrere dort anwesende Personen ein.

