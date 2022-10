Nachbarschaftshilfe in Wermelskirchen-Dabringhausen : Helferbörse will im neuen Jahr an den Start

Helferbörse will im neuen Jahr an den Start

Wermelskirchen Vom Kaffeetrinken bis zum Einkaufen: Freiwillige aus Dabringhausen wollen im Dorf für ein neues Hilfsangebot sorgen. Beim ersten Treffen klärten sie die Grundlagen ihres Engagements.

Anfang Oktober hatte der 64-Jährige seine Idee einer Helferbörse von Dabringhausern für Dabringhauser ins Spiel gebracht und zu einem ersten Treffen eingeladen. Rund zehn Freiwillige haben sich inzwischen gemeldet – und einige von ihnen kamen zu einem ersten Gedankenaustausch. Dazu gehören Eberhard und Bettina Faß, die sich in Dabringhausen auch um das Reparaturcafé kümmern. Und dazu gehört ebenso Sabine Wegmann aus Tente, die zum Treffen gekommen ist, einfach weil ihr die Idee so gut gefällt. „Es gibt so viele Menschen, die zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt Zuhause ganz hilflos sind“, stellt Maria Brischke fest, „dann möchte ich helfen.“ Klaus Flanhardt verweist auf 600 Senioren, die im Dorf leben. Viele von ihnen seien hilfsbedürftig und viele wünschten sich jemanden zum Reden, sagt er. Kay Büsing macht klar: „Das Hilfsangebot ist nicht an eine feste Zielgruppe adressiert.“ Vielmehr sollen sich alle Generationen angesprochen fühlen: Jeder könne mal Unterstützung gebrauchen und jeder könne auch mal behilflich sein. Es solle sich herauskristallisieren, welche Unterstützung sich die Menschen in Dabringhausen wünschen.