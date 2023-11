Katholische Kirche in Wermelskirchen Sternsinger bereiten sich auf ihre Mission vor

Info

St. Michael In Wermelskirchen machen die Sternsinger am 5. Januar von 10.30 bis 11.30 Uhr Station vor dem Wochenmarkt, am 6. Januar von 11 bis 12 Uhr vor Geschäften in der Stadt und am 7. Januar ab 12 Uhr vor St. Michael. Wer etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Haltestelle kommen kann, sich aber einen Segen wünscht, kann sich im Pfarrbüro melden.

St. Apollinaris Die Grunewalder Sternsinger sind am 1. Januar vor der Evangelischen Kirche in Dabringhausen zu Gast, am 6. Januar von 11 bis 12 Uhr vor dem Edeka in Dabringhausen und am 7. Januar nach der Messe in Grunewald. Ab dem 30. Dezember laufen sie die Straßenzüge ab.