Weihnachtszeit in Wermelskirchen Wenn Schuhkartons zu „Schatzkisten“ werden

Als eines von vielen Beispielen nennt Jennifer Thomas die Geschichte von Daniel und seiner Mutter Katharina aus der Slowakei: Von ihrem Partner verlassen, fand Katharina während ihrer Schwangerschaft in einem Frauenhaus Zuflucht, wo ihr Sohn Daniel einige Jahre später ein Schuhkarton-Geschenk erhielt. Heute engagieren sich beide selbst ehrenamtlich für die Aktion – auch in dem Frauenhaus, das sie selbst inzwischen verlassen konnten. „Wer Menschen wie Daniel und Katharina neue Hoffnung schenken will, kann dies ganz einfach durch ,Weihnachten im Schuhkarton‘ in die Tat umsetzen“, zeigt sich Jennifer Thomas überzeugt.