Familie aus Wermelskirchen tauschte Auto gegen Lastenrad Der Abschied von „Dolly“ fiel nicht leicht

Unter sieben Bewerbern war Familie Förster ausgewählt worden, um bei der Aktion „Lappenlos“ im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche den Selbstversuch zu unternehmen, das Auto für eine Woche stehen zu lassen und Alternativen der Mobilität im Alltag zu testen. Mindestens 30 Kilometer pro Tag legte Vanessa Förster mit dem Lastenrad zurück bei den Fahrten zur Grundschule in Bergisch Born sowie zur Kindertagesstätte in Burscheid. Mit den Touren in der Freizeit zum Skatepark, zum Einkaufen oder an die Bever-Talsperre wurde am Ende die 200 Kilometer-Marke geknackt.