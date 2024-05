Evangelische Kirche in Wermelskirchen-Dabringhausen Die ganze Gemeinde genießt die „Waffelkirche“

Deswegen machte sich das Presbyterium gemeinsam mit dem Kindergottesdienst-Team im vergangenen Jahr auf die Suche nach einem neuen Konzept. „Wir merkten, dass der Kindergottesdienst nicht mehr so gut angenommen wurde“, berichtet Danica Glaser. Also erfanden sie eine Veranstaltung am Sonntagnachmittag, zu der Kinder und Familien genauso willkommen sein sollten wie ältere Menschen. So entstand die „Waffelkirche“. Alle drei Monate lädt die Evangelische Kirchengemeinde nun zum besonderen Kindergottesdienst ein, während eine Etage höher Waffeln serviert werden. Nach Liedern und Erlebnisgeschichte gesellen sich auch die Jüngsten zum Waffel-Essen im Gemeindesaal dazu – und besuchen danach verschiedene Aktionsstationen im Haus. „Eine dieser Stationen haben wir bewusst in den Gemeindesaal verlegt“, erklärt Danica Glaser, „damit sich die Jungen und Älteren auch begegnen.“