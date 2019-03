Aktion in der Grundschule Haiderbach in Tente: Kinder über den toten Winkel aufklären

Tente Die Haiderbach-Grundschüler in Tente erkundeten m Donnerstag gemeinsam mit der Dekra, der Feuerwehr und der Polizei die Tücken des Straßenverkehrs. Und am Steuer merkten sie schnell, wie gefährlich es im toten Winkel ist.

Wer die Grundschüler in Tente nach dem toten Winkel fragt, der blickt in wissende Gesichter. Ein Mädchen erzählt von einer brenzligen Situation auf dem Schulweg, ein Junge berichtet, dass er auf seinem Fahrrad schon mal übersehen wurde. „Das Thema ist ganz nah“, stellt dann auch Markus Esser von der Prüfgesellschaft Dekra fest, „und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den Kindern darüber ins Gespräch kommen.“ Mit dem Toten-Winkel-Event, das die Dekra gestern Vormittag gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei an der Gemeinschaftsgrundschule Haiderbach in Tente anbietet, wollen die Fachleute für den Straßenverkehr genau das auch in die Tat umsetzen. Und das Interesse an der Schule ist groß.