Aktion der Bergischen Morgenpost : Ein Herz für Wermelskirchen – trotz Quarantäne

Wermelskirchen Auch Marion Lück hat betont, das sie ein Herz für Wermelskirchen hat. Derzeit befindet sich die Bürgermeisterin in häuslicher Isolation. Das Ergebnis des Corona-Tests steht noch aus. Sie leitet die Verwaltung aus dem Homeoffice.

Wermelskirchen Sie hat bei allen Terminen immer Mund-Nasen-Schutz getragen. Aber als der Anruf kam, dass einer ihrer Gesprächspartner positiv auf das Coronavirus getestet wurde, reagierte Bügermeisterin Marion Lück sofort: Vorsichtshalber ließ sie sich umgehend am Mittwoch auf das Virus testen, bevor sie sich bis einschließlich Mittwoch, 25. November, in freiwillige, häusliche Quarantäne begab. „Das Ergebnis des Corona-Tests steht noch aus“, so die Info aus der Stadtverwaltung, die gleichzeitig darauf hinwies, dass die Bürgermeisterin die „Wege der Verwaltung aus dem Homeoffice weiterleiten wird.“ Ihr gehe es gut und sie zeige aktuell keinerlei Krankheitssymptome, ließ die Bürgermeisterin wissen. Die Quarantäne sei reine Vorsichtsmaßnahme, so Lück.