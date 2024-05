Straßenverkehr in Wermelskirchen „Kaffee und Knöllchen“ in Kreckersweg und kreisweite Geschwindigkeitskontrollen

Am morgigen Sonntag, 5. Mai, wird die Polizei bei der Sonderkontrollaktion „Kaffee und Knöllchen" nicht nur ein besonderes Augenmerk auf die Biker richten, sie lädt diese auch auf ein lockeres Gespräch bei einem Kaffee ein. In der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr können Motorradfahrer und Interessierte am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der L 101 in Wermelskirchen-Kreckersweg vorbeikommen.