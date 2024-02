Wermelskirchen/Köln „Affentanz“ vor dem Landgericht Köln

Der dritte Prozesstag vor dem Landgericht Köln gegen einen 29-jährigen Mann aus Schwelm lief nicht ganz so ab, wie er eigentlich geplant war. Der Prozess fand vor der 11. Großen Strafkammer statt. Dabei ging es um zwei Vorfälle, eine Verfolgungsjagd am 26. Mai 2022, die sich der Angeklagte mit der Polizei lieferte und die in einem Kreisverkehr in Burscheid endete. Und um eine eskalierte Bedrohungslage am 6. August vergangenen Jahres in Wermelskirchen, bei der sich der Angeklagte gegen insgesamt sieben Polizeibeamte derart vehement zur Wehr setzte, dass die Beamten auch noch anderthalb Jahre später deutliche Erinnerungen daran hatten.