Online-Petition in Wermelskirchen gestartet Hausärzte im Schulterschluss für das Krankenhaus

Wermelskirchen · Die Allgemeinmediziner in Wermelskirchen und Burscheid machen sich für das Hospital an der Königstraße in Wermelskirchen stark: „Wir wollen den Anfang vom Ende verhindern.“ Mit einer Online-Petition sammeln sie Unterschriften.

19.07.2024 , 15:31 Uhr

Für das Krankenhaus machen sich die Hausärzte in Wermelskirchen und Burscheid stark. Foto: Stephan Singer