Reaktion auf steigende Corona-Zahlen : Wermelskirchener Ärzte starten Impfaktion

Jetzt wird endlich auch in Wermelskirchen eine Impfstelle eingerichtet. Auf gemeinsame Initiative der Ärzteschaft und der Bürgermeisterin, ohne dass der Kreis dafür etwas getan hat. Foto: dpa/Jan Woitas

Wermelskirchen Im Bürgerzentrum wird ab sofort freitags bis samstags bis Mitte Januar ohne Termin geimpft. Dazu werden „Impfstraßen“ eingerichtet. Mit dieser konzertierten Aktion sollen auch die Hausarztpraxen entlastet werden.

Jetzt wird geboostert: Wermelskirchener Ärzte setzen sich dafür ein, dass die Bürger in Wermelskirchen schneller zum Schutz vor dem Coronavirus geimpft werden oder auch die Auffrischungsimpfung erhalten. Für die Impfaktion ab kommenden Freitag wird der große Saal des Bürgerzentrums genutzt. Dort werden bis Mitte Januar an zwei Tagen die Woche Hausärzte in einer konzertierten Aktion die Wermelskirchener ohne Termin impfen. Aktuell ist Tobias Hopff dabei, die geplanten „Impfstraßen“ im Bürgerzentrum mit Kollegen zu besetzen. „Die besonderen Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird im Bürgerzentrum ein mobiles Impfzentrum errichtet“, sagt der Sprecher der örtlichen Ärzteschaft.

Bereits am Freitag, 26. November, geht es los. Die Termine sind dann wie folgt: freitags von 14 bis 18 Uhr, sowie samstags von 10 bis 18 Uhr. Durchgehend und ohne Pause. Jede Impfstraße wird von einem Arzt besetzt. Medizinische Fachangestellte stehen parat, um die Spitzen mit dem Impfstoff aufzuziehen.„So können wir gewährleisten, dass wir möglichst viele Menschen an den beiden Tagen impfen können“, sagt Dr. Hans-Christian Meyer, der einer der leitenden Impfärzte des Rheinisch-Bergischen Kreises ist und die Impfaktion gemeinsam mit Tobias Hopff und Bürgermeisterin Marion Lück initiiert hat. Laut Meyer sind Kreis und Kassenärztliche Vereinigung über das Vorgehen in Wermelskirchen informiert worden.

Mit der großangelegten Impfaktion, die bis Mitte Januar an den beiden angegebenen Tagen stattfinden soll und für die die Ärzte ihre Zeit zur Verfügung stellen, soll sichergestellt werden, dass die Hausarztpraxen in der Stadt nicht überlaufen. „Wenn wir die Menschen im Bürgerzentrum impfen, haben wir mehr Zeit in den Praxen, um die Patienten zu behandeln“, erklären die verantwortlichen Ärzte, die sich für diese Gemeinschaftsaktion zusammengetan haben.

Neben Erst- und Zweitimpfungen sind natürlich auch die Auffrischungsimpfungen an den Sonderaktionstagen freitags und samstags möglich. „Es ist ein wirklich tolles Signal für die Stadt, dass unsere Ärzte so großes Engagement zeigen,damit die Bürger schnell und vor allem unkompliziert geimpft werden können“, zeigt sich die Bürgermeisterin Marion Lück begeistert.

Die Stadtverwaltung zieht zudem erste Konsequenzen aus der Verschärfung der Corona-Schutzverordnung: Für Besucher gilt ab Montag, 29. November, die 3G-Regel. Bei einem Besuch im Rathaus oder im Bürgerbüro ist damit nicht nur ein Termin erforderlich, sondern die Besucher müssen zusätzlich nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Außerdem ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Damit werden bei der Einlasskontrolle im Rathaus ab Montag nicht nur die Namen, sondern auch die 3G-Regel kontrolliert. „Durch die stark ansteigenden Corona-Zahlen möchten wir so die Besucher und auch die Mitarbeitenden der Verwaltung besser schützen“, erklärt Bürgermeisterin Marion Lück. Die Nachweise müssen beim Betreten vorgezeigt werden.

Für das Quellenbad, die Stadtbücherei und die Kattwinkelsche Fabrik werden voraussichtlich kurzfristig weitere, verschärfende Regelungen auf Basis der dann geltenden Corona-Schutzverordnung getroffen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Kreis meldet am Dienstag 103 weitere bestätigte Corona-Fälle, darunter zehn Neuinfektionen in Wermelskirchen. 1.252 Personen sind aktuell infiziert – in Wermelskirchen sind es 150. 1553 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, in Wermelskirchen sind es 210.

33 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und davon vier an einem Beatmungsplatz. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis nun bei 229,1.