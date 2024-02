Einzelhandel in Wermelskirchen „Rumpelstilzchen“ muss schließen

In den vergangenen rund 17 Jahren habe es kaum einen Tag gegeben, an dem sie nicht gerne zur Arbeit gegangen wäre. „Nur wenn man mal krank ist und man sich unter normalen Umständen ein Zettelchen vom Arzt geholt hätte – dann ist es als Selbstständige natürlich schwierig“, erzählt Iris Lawrenz: „Der Laden kann ja nicht einfach zu bleiben.“ Genau deswegen würde sie auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge aufhören. Einige Kinder in Wermelskirchen hätte sie von klein auf bis ins junge Teenageralter begleitet und die Eltern beraten: „Das gibt einem einfach sehr viel.“ Und manchmal hätten sich die Kinder von ihr auch eher beraten lassen, als von den eigenen Eltern: „Ein Mädchen wollte zum Beispiel keine Klamotten anprobieren. Und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, du gehst jetzt in die Umkleide und präsentierst uns die Kleider wie ein Model. Dann ist sie auf einmal richtig aufgeblüht.“