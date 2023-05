Vereinsleben Ämterwechsel und Kreismeister beim Judo-Club Wermelskirchen

Der JCWK war Ausrichter der Kreismeisterschaften U13. Im Anschluss lud der Verein noch zu einem Freundschaftsturnier der U7 und U10 ein – die Gymnasium-Sporthalle erlebte dadurch einen „großen Judo-Tag“. In der U13-Klasse konnte Leopold Harms seiner Favoritenrolle gerecht werden und setzte sich in der Gewichtsklasse unter 40 Kilogramm mit fünf vorzeitigen Siegen durch. Die Judoka der Klasse über 40 Kilogramm kämpften aufgrund einer besonderen Liste am häufigsten und so war es ein Erfolg, dass sich auch die JCWK-Sportler Kamil Nikolajuk, Nikita Pauli und Michael Schiefelbein bis in das Halbfinale vorkämpften. Das vereinsinterne Duell um den Endkampf gewann Kamil Nikolajuk gegen Michael Schiefelbein.