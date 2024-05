„Tanz in den Mai“ in Wermelskirchen Wenn beim Tanzen die Erinnerungen sprudeln

Auch in diesem Jahr sind vor allem Senioren eingeladen, mitzutanzen – auch demenziell erkrankte Besucher sind am Dienstagnachmittag willkommen. Dafür ziehen viele Akteure des Netzwerks „Revivio“ an einem Strang: Mitarbeiter aus den Pflegeeinrichtungen am Vogelsang und Carpe Diem helfen genauso kräftig mit wie Mitarbeiterinnen des Hospizvereins. Bewohner der Einrichtungen sind genauso wie Besucher der Tagesgruppen der Diakonie mit dabei – daneben viele Senioren, die das Parkett im Bürgerzentrum gereizt hat. Das „Haus Vogelsang“ hatte weiße Tischdecken spendiert, die dem Ball an den kleinen Tischreihen einen festlichen Anstrich geben. „Carpe Diem“ hat frisch geschlagene Maibäumchen beigesteuert.