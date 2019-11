Wermelskirchen : Lions-Adventskalender helfen Kindern

Der neue Adventskalender des Lions Clubs Wermelskirchen - Wipperfürth. Foto: Gräfe

Wermelskirchen (tei.-) Der Lionsclub Wermelskirchen-Wipperfürth mit dem Wermelskirchener Präsident Lothar Dähn startet zum zehnten Mal die Adventskalenderaktion unter dem Motto „unsere Kinder sollen gewinnen“.

Inzwischen zur Tradition geworden, sollen auch in diesem Jahr 3000 Adventskalender in den Verkaufsstellen in Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth für je fünf Euro das Stück Abnehmer finden.

Lionssprecher Ulrich Gräfe: „Auch auf dem Martinsmarkt am 9. November in Radevormwald, dem Indoorweihnachtsmarkt in Dabringhausen und dem Adventsmarkt in Wipperfürth werden wir vertreten sein.“

256 Preise – Sachpreise, Warengutscheine, Goldbarren oder auch ein Geldbetrag – im Gesamtwert von 10.000 Euro sollen für reißenden Absatz sorgen. Gespendet wurden die Gewinne von über 90 Sponsoren aus den vier Städten. Darüber hinaus reservieren einige Sponsoren vorab Kalender, um sie am Geschäftspartner oder Mitarbeiter weiter zu geben.

Schließlich profitieren nicht nur die Gewinner der Preise. Der Verkauf der Kalender dient vor allem einem guten Zweck. Gräfe: „Nutznießer sind - wie in den Vorjahren - die Kinder. Der Erlös – wir rechnen mit 12.500 Euro – fließt in Kinderprojekte in unseren vier Städten.“

Dabei handelt es sich um das Gesundheitsförderprogramm „Klasse 2000“ – das bundesweit größte Programm zur Gewalt- und Suchtprävention in Grundschulen- wird von vom Lions Club Wermelskirchen-Wipperfürth schon seit vielen Jahren finanziell begleitet. „Wir ermöglichen derzeit über 30 Grundschulklassen in unserem Verbreitungsgebiet mit über 700 Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an dem Programm, meistens über die gesamte Grundschulzeit von 4 Jahren. Auch geht ein Mitglied unseres Clubs als Klasse2000-Gesundheitsförderer in die Schulen.“

Kinderschulferienprogramme in den vierStädten sind ein weiterer Förderschwerpunkt. Die Kinderstadt in Wermelskirchen, die Kinderstadt in Wipperfürth und das Kinderdorf in Hückeswagen werden aus dem Verkaufserlös unterstützt.

Die Kalender mit dem Bild eines Fachwerkhauses im Oberbergischen sind ab sofort in vielen Geschäften und bei den Mitgliedern des Lionsclubs erhältlich.

Jeder Kalender hat eine Losnummer. Für jeden Kalendertag vom 1. bis 24. Dezember werden durchschnittlich zehn Gewinne unter notarieller Aufsicht ausgelost.

Die Gewinnlosnummern werden täglich in der örtlichen Presse und auf www.lions.de/web/lc-wermelskirchen-wipperfuerth/adventskalender-2019 veröffentlicht.

Auf der Webseite findet man auch die Verkaufsstellen in den vier Städte.Hier ein kurzer Überblick der Verkaufsstellen im Verbreitungsgebiet der Bergischen Morgenpost.

Hückeswagen Bergische Buchhandlung; Bubble Kindermoden; Bürgerbüro Stadt; Oberbergische Apotheke; Spargemeinschaft zum Alten Markt; Spielwaren Heinhaus.

Radevormwald Bergische Apotheke; Bergische Buchhandlung; Bären Apotheke; Conditorei Tortenatelier; Deko für Haus und Garten; Drago Mocambo; Kleiner Geschenke Laden; Optik Strunk; Praxis an der Bahnmeisterei Dr. Weide; Raiffeisenbank; Zahnarztpraxis Dres. Wefer.