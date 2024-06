Vereinsleben in Wermelskirchen Fahrrad-Sternfahrt nach Köln – Motto: „Brücken bauen jetzt“

Zur Fahrrad-Sternfahrt nach Köln radelt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Wermelskirchen / Burscheid am kommenden Sonntag, 16. Juni. Die Zubringer-Tour ab Wermelskirchen startet um 8.45 Uhr am Rathaus an der Telegrafenstraße. Die Abfahrt am Alten Bahnhof in Burscheid, Montanusstraße 15a, ist für 9.15 Uhr vorgesehen.