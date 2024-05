Fahrrad-Sternfahrt NRW am 5. Mai Über die Balkantrasse zur Kundgebung nach Düsseldorf

An den Treffpunkten der beiden Zubringer-Touren sowie unterwegs können sich weitere Teilnehmer der Sternfahrt anschließen. Gegen 11.30 Uhr treffen alle Mitradelnden aus Rösrath, Bergisch Gladbach, Odenthal, Leverkusen, Burscheid, Wermelskirchen, Remscheid, Hückeswagen in Leverkusen-Opladen auf der Wupperbrücke (Bonner Straße) zusammen. Von hier aus geht es weiter unter Begleitung der Polizei, die auf dem Weg in die Landeshauptstadt Kreuzungen und Einmündungen sichert. So soll die große Fahrrad-Gruppe an roten Ampeln nicht auseinanderreißen. In Langenfeld und Benrath werden sich viele weitere Radfahrer anderer Zubringer-Routen anschließen.