Vor zehn Jahren gegründet ADFC RheinBerg-Oberberg feiert Jubiläum

Dr. Bernd Beckermann kümmert sich im Verein als verkehrspolitischer Sprecher um den Dialog mit den Verkehrsbehörden. „Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren für die Förderung des Radverkehrs in der Region eingesetzt und uns für eine fahrradfreundliche Infrastruktur, Verkehrssicherheit und die Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer engagiert.“ Auch die Ortsverbände unterstütze er in speziellen Verkehrsfragen und führte Gespräche mit den Behörden, erklärt der Verkehrsexperte. Darüber hinaus gebe es dauerhafte Projekte, wie seit 2019 die Kooperation mit dem Naturpark „Bergisches Land“. Hier stellt der ADFC RheinBerg-Oberberg „Radwegepaten“, die regelmäßig die Beschilderung der Radwege in der Region überprüfen.