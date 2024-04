Mobilität in Wermelskirchen Kindertransportrad wird wieder an junge Familien verliehen

Es ist ein gängiges Bild morgens vor den Schulen nicht nur in Wermelskirchen: Zwischen 7.45 und 8 Uhr staut sich der Verkehr um die Einrichtungen. Es sind Elterntaxis, die kurz anhalten oder eine freie Parklücke suchen, um ihre Kinder vor Schulbeginn abzusetzen. Vor allem Fußgänger und Fahrradfahrer können so leicht in gefährliche Situationen geraten. Um dem entgegenzuwirken, verleiht der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Berg-Oberberg nun im zweiten Jahr in Folge ein kostenfreies Kindertransportrad für jeweils vier Wochen an Eltern. „Acht junge Familien haben im vergangenen Jahr von dem Angebot Gebrauch gemacht. Das Projekt ist sehr erfolgreich angelaufen“, sagt Bernhard Werheid, erster Vorsitzender des Vereins und Ideengeber der Aktion.