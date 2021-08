Inzidenz in Rhein-Berg steigt auf 84 : Acht neue Corona-Fälle in Wermelskirchen

Wermelskirchener nutzten das Angebot des mobilen Impfteams und standen vorige Woche Schlange. Kinder ab 12 können nun doch geimpft werden. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Das Ende ist noch nicht in Sicht: Immer mehr Bürger infizieren sich auch im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am Mittwoch können sich Kinder ab 12 Jahre am Impfmobil vor dem Rathaus impfen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 50 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon acht in Wermelskirchen. Damit sind in der Stadt aktuell 38 Personen infiziert, kreisweit sind es 387. Es befinden sich 693 Personen in Quarantäne, das sind 18 mehr als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind 58 Personen in Quarantäne. Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon aber niemand in intensivmedizinischer Betreuung.

Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 84 und ist damit deutlich angestiegen.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 4238 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon elf Testergebnisse positiv waren. Zu den Impfungen kann der Kreis aktuell keine Angaben machen.

Nach wie vor besteht für Personen ab 16 Jahren täglich, auch an den Wochenenden, in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach impfen zu lassen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihren Personalausweis mitzubringen, Jugendliche unter 18 Jahren sollten zudem eine Einverständniserklärung eines Elternteils vorlegen können. Darüber hinaus kann ein vorhandener Impfausweis mitgebracht werden.

In Wermelskirchen werden Impfungen für Personen ab zwölf Jahre am Mittwoch, 25. August, von 12 bis 20 Uhr auf dem Rathausvorplatz durchgeführt. Sowohl im Impfzentrum als auch in den mobilen Impfzentren werden die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna verimpft.

Mitzubringen ist ein Personalausweis, Jugendliche unter 18 Jahren sollten zudem eine Einverständniserklärung eines Elternteils vorlegen können.

(kel)