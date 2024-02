Bands in Wermelskirchen Das Trio „The Electric Coast“ will zu Rock am Ring

Besonders freut sich der Wermelskirchener, dass in der Jury neben den Vertretern der Festival-Veranstalter und einer großen deutschen Bier-Marke als Sponsor auch Musiker der Band „Donots“ sitzen, denn deren Musik schätzt Adam Glosnicki. Die „Donots“ stammen aus Ibbenbüren, feiern in 2024 mit ihrer Tournee das 30-jährige Bestehen und haben mit ihren Alternative-Punk-Rock-Klängen inzwischen diverse Hits gelandet („Stop the clocks“, „Whatever happened to the 80's“, „Eine letzte letzte Runde“, „Auf sie mit Gebrüll“). Die „Donots“ gastierten übrigens in den 1990er-Jahren kurz nach ihrer Gründung im Autonomen Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm in Wermelskirchen – in dem Jahrzehnt, in dem auch die Band „Green day“ im AJZ auf der Bühne stand. „Green day“ wiederum sind in diesem Jahr einer der Headliner bei „Rock am Ring“ / „Rock im Park“.