Lese-Förderung in Wermelskirchen Beliebtestes Bilderbuch erzählt vom „Stampfosaurus“

So haben sich in den vergangenen Monaten drei Favoriten-Titel bei den kleinen Bilderbuch-Fans herauskristallisiert, aus denen nun der Sieger prämiert wurde. Auf der Hitliste der beliebtesten drei Bücher stand unter anderem der Titel „Hedwig will hoch hinaus“ von Kim Hillyard: Hedwig ist eine kleine Fliege, die viele Pläne für ihr Leben hat. Unter anderem will sie einen Berg besteigen und mit einem Hai tauchen. Ihre Freunde finden die Ideen lächerlich, aber Hedwig lässt sich nicht beirren. Die Geschichte erzählt von Selbstvertrauen und Mut.