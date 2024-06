Abschlüsse an den Wermelskirchener Schulen Persönlicher Abschied an der Verbundschule

In der kleinen Schule hatten die Abschlusschüler selbst für eine symbolstarke Dekoration gesorgt. Jeder von ihnen hatte einen Papierplaneten gestaltet und sich selbst als große Figur auf seinen Planeten gesetzt. So erhielten die Besucher auch gleich einen Einblick, was den Jugendlichen in ihrem Leben wichtig ist – vom Juca und der Schultour bis hin zu Technik, Farben, Musik und Natur.