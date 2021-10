Abschied von Jürgen Scholz im Stadtrat von Wermelskirchen : Nicht mehr „zweite Geige“, sondern „Gitarrensolist“

Wermelskirchen Vor 44 Jahren begann Jürgen Scholz als Auszubildender in der Stadtverwaltung Wermelskirchen. Jetzt wurde er im Stadtrat verabschiedet. Als „Innenminister“ hatte er die die politische Arbeit in den vergangenen Jahren eng begleitet.

Nun spiele er nicht mehr die „zweite Geige“ im Rathaus, sondern werde Solist an der Gitarre. Mit diesen Worten verabschiedete Jochen Bilstein, Fraktionsvorsitzender der SPD, im Namen von CDU, FDP, SPD, Grünen, WNKUWG und Büfo den scheidenden Leiter des Haupt- und Personalamts, Jürgen Scholz, im Stadtrat, an dem der angehende Pensionär zum letzten Mal teilnahm. Er wolle den Ruhestand nutzen, um das Gitarrenspielen zu lernen, bekräftigte Jürgen Scholz im Gespräch mit dieser Redaktion nach der Sitzung. Um diesem Wunsch „auf die Sprünge zu helfen“, schenkten ihm die Kommunalpolitiker von CDU, FDP, SPD, Grünen, WNKUWG und Büfo eine Gitarre in passender Transporttasche, damit der Sechssaiter den Weg zum Unterricht oder möglicherweise demnächst auch auf eine der Wermelskirchener Bühnen unbeschadet übersteht.