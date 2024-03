Abenteuerliches Sommerprogramm in Wermelskirchen Katt-Jugend will die Zugspitze überqueren

Vorbei an sprudelnden Bächen, über grüne Bergwiesen und an beeindruckenden zerklüfteten Felslandschaften entlang – das erwartet in diesem Jahr mehrere Jugendliche aus Wermelskirchen. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Offene Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik für den Sommer ein besonderes Abenteuer überlegt. Nachdem es im vergangenen Jahr mit dem Kanu quer durch Frankreich ging, steht jetzt eine mehrtägige Wanderung auf die Zugspitze an.