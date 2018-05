Wermelskirchen : Abenteuer mit der Sportjugend in Radevormwald

Wermelskirchen Die Sportjugend Rhein-Berg bietet vom 18. bis 21. Mai eine Freizeit für Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren an. Die Gruppe wird das Pfingstwochenende in der Jugendherberge Radevormwald verbringen, wo sie in Mehrbettzimmern untergebracht werden. Auf dem Programm stehen ein Besuch des Hochseilgartens an der Jugendherberge in Radevormwald, der Bau von Flößen am Beyenburger Stausee, eine Geocaching-Tour, ein Grillabend und Spiele.

Weiterleiten Drucken

Der Besuch des Hochseilgartens dient zur Teamentwicklung, da die Aufgaben nur in Kooperation mit den anderen Teammitgliedern bewältigt werden können, sagt Simone Rom, Referentin für Jugendarbeit der Sportjugend. Durch die gegenseitige Absicherung bauen sie untereinander Vertrauen auf. Beim Bau von Flößen erhalten die Kinder Tonnen, Bambusstangen und Seile, aus denen sie ein Floß bauen werden. Nach der Bauphase werden die Flöße bei einer gemeinsamen Ausfahrt auf Tauglichkeit getestet. Trotz Schwimmwesten sind Schwimmkenntnisse der Teilnehmer vorausgesetzt.

Zwei Mitarbeiter der Sportjugend Rhein-Berg werden die Kinder betreuen, für den Hochseilgarten und den Bau von Flößen wird Fachpersonal die Gruppe unterstützen.



Es sind noch Plätze frei. Die Teilnahme kostet 99 Euro.

Informationen und Kontakt Eine Anmeldung ist dringend erforderlich und noch bis morgen, Freitag, 11. Mai, bei Simone Rom von der Sportjugend Rhein-Berg möglich - entweder unter Tel. 02202 200374 oder per E-Mail an: rom@kreissportbund-rhein-berg.de

