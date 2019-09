Vortrag im Evangelischen Gemeindezentrum am Markt in Wermelskirchen : Abend über Fair-Trade-Projekt für afrikanische Frauen

Vortrag im Evangelischen Gemeindezentrum am Markt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Sie starten eine Rundereise um aufzuzeigen, wie die Lebenssituation von Frauen in Afrika verbessert werden kann. Auf Einladung des Weltladenteams berichten Patience Essibu und Barbara Tetteh-Appain von der Nicht-Regierungs--Organisation „Global Mama“ am Donnerstag, 19. September, 19 Uhr, im Evangelischen Gemeindezentrum, Markt 4, von Förderprojekten für Frauen.

Global Mamas hat sich im Jahr 2003 gegründet mit dem Ziel, Frauen zu unterstützen, eigene Kleinbetriebe aufzubauen oder als Angestellte von Global Mamas zu arbeiten. Der Schwerpunkt der Organisation liegt in der Konfektion und Produktion von Textilien, Accessoires und Heimtextilien aus GOTS-zertifizierter Baumwolle. Die Stoffe werden nach eigenen Angaben aufwendig manuell in traditioneller Wachsbatik-Technik bedruckt und nach dem Nähen mit den Namen der jeweiligen Produzentinnen signiert.

Außerdem produziert Global Mamas Schmuck aus recyceltem Glas sowie Kosmetik aus Shea-Butter. Global Mamas bezahlt grundsichernde Löhne (3-facher Mindestlohn), hat ein eigenes Gesundheitsprogramm, investiert in die Weiterbildung der Frauen und übernimmt die professionelle Vermarktung der Produkte. Das trage zur Unabhängigkeit der Frauen bei und versetze sie in die Lage, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen und zum Beospiel in die Ausbildung ihrer Kinder zu investieren.