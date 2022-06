Poetry Slam-Abend in Wermelskirchen : Abdul Chahin gewinnt Zeilensprung-Finale

Wermelskirchen Ums „vegane Würstchen“ geht es beim Wermelskirchener Poetry Slam-Finale: Je ein Startplatz bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Wien und bei der NRW-Meisterschaft in Hagen haben einen würdigen Bühnendichter gefunden.

Abdul Chahin rückte mit seinen Texten, die er in „Spoken Word“, also Rap-ähnlichem Stil, vortrug, das Thema Rassismus in den Fokus. „Abends gibbet Rinderouladen“ erzählte nicht ohne echte Ruhrpott-Deutsch-Anleihen von den Erfahrungen des Autors an einer Hotline eines Telefonanbieters. Dabei erfährt Chahin von einem Kunden, dass „die Molukken im Haus ja die Leitungen anfressen“ würden. Emotional und poetisch stellte Chahin, der in 2019 schon einmal auf der Katt-Bühne stand, in seinem Halbfinal-Text die Frage: „Was tut mehr weh, der Stich oder der Faden“. Bodenständig konstatierte Abdul Chahin im Finale: „Der Text ‚Mein Erbe‘ handelt von dem, was Rassismus mit mir gemacht hat. Rassismus bricht Herzen und Gefühle.“