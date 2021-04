Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Ab Montag weiter Distanzunterricht

Wermelskirchen Am Freitag wurden 110 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt – darunter elf in Wermelskirchen. 1017 Personen sind aktuell infiziert, darunter 148 aus Wermelskirchen, eine weniger als am Donnerstag.

Am Freitag wurden 110 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt – darunter elf in Wermelskirchen. 1017 Personen sind aktuell infiziert, darunter 148 aus Wermelskirchen, eine weniger als am Donnerstag. In Quarantäne befinden sich 1393 Personen – 252 weniger als am Vortag. In Wermelskirchen sind 183 Personen in Quarantäne, am Donnerstag waren noch 250 Wermelskirchener in Quaratäne. 52 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und davon sieben an Beatmungsplätzen. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Donnerstag 5797 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 16 Testergebnisse positiv waren. Diese positiven Testergebnisse sollen grundsätzlich mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden. 124 Todesfälle im Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, 29 davon in Wermelskirchen. Der Kreis hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass zwei Personen aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen verstorben sind. Die Personen aus Wermelskirchen waren jedoch nicht im genannten Seniorenheim wohnhaft.