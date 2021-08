Wermelskirchen in der Corona-Pandemie : Ab heute wieder Inzidenzstufe 1

Wermelskirchen Da die Inzidenz in den vergangenen Tagen kontinuierlich über zehn lag, hat das Ministerium am Mittwoch festgestellt, dass für den Kreis ab heute, Donnerstag, die Inzidenzstufe 1 gilt.

Am Mittwoch sind kreisweit zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter zwei in Wermelskirchen, 100 Personen sind aktuell infiziert, vier davon aus Wermelskirchen, 206 Personen befinden sich in Quarantäne, elf in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 13,1. Da die Inzidenz in den vergangenen Tagen kontinuierlich über zehn lag, hat das Ministerium am Mittwoch festgestellt, dass für den Kreis ab heute, Donnerstag, die Inzidenzstufe 1 gilt. Damit gibt es wieder etwas strengere Regeln.

Maskenpflicht Generell in Innenräumen – nicht nur in ÖPNV, Einzelhandel und medizinischen Praxen, sondern auch in Lokalen, Museen, Zoos, bei Bildungsveranstaltungen, Gottesdiensten, Versammlungen, allen sonstigen für den Kundenverkehr geöffneten Innenräumen sowie bei körpernahen Dienstleistungen – Ausnahmen möglich bei Veranstaltungen mit festen Sitz- oder Stehplätzen für Geimpfte, Genesene und Getestete.

Einzelhandel Flächenbegrenzung: ein Kunde je zehn Quadratmeter.

Rückverfolgung Bei Versammlungen und Veranstaltungen in Innenräumen und gastronomischen Einrichtungen einfache Rückverfolgbarkeit.

Gastronomie Beschäftigte mit Kundenkontakt müssen sich regelmäßig testen lassen und Maske tragen.

Feste und Feiern Volks- und Schützenfeste, Tagungen mit mehr als 1000 Teilnehmern und Betrieb von Discos, Clubs in Innenräumen bis 27. August verboten.

Veranstaltungen Private Veranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Gästen und innen mit bis zu 100 Gästen möglich. Voraussetzung: negativer Testnachweis und einfache Rückverfolgbarkeit.