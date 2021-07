Zehn Kilometer Rückstau bis Remscheid : A1-Vollsperrung: Blechlawine wälzt sich durch die Stadt

Die Dellmannstraße sollte man im Moment wohl meiden. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen/Unterburg Das Kreuz Leverkusen steht seit Mittwochabend komplett unter Wasser. Ein Jahrhunderthochwasser trifft in Unterburg. 720 Bürger wurden evakuiert.

Wird sich auch die nächsten Tage noch eine Blechlawine auf der Bundesstraße 51 bis zur Stadtgrenze Burscheid durch Wermelskirchen wälzen? Das ist zu befürchten, denn die Autobahn 1 bleibt wohl noch länger in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Durch die Starkregenfälle stand das Wasser im Kreuz Leverkusen teilweise 1,50 bis 1,80 Meter hoch.

Der Verkehr staute sich am Donnerstag in Richtung Köln laut WDR-Verkehrsdienst bis zu zehn Kilometer ab Remscheid. Im Stau braucht man bis zur Ausfahrt Burscheid viele Stunden, so der WDR: Die Sperrung erfolgte laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums Köln bereits am Mittwochabend. Die Vollsperrung beginnt Richtung Köln in Burscheid.

Links ist die Eschbachtalstraße zu sehen, rechts der Eschbach auf gleichem Niveau. Foto: Peter Meuter Foto: Peter Meuter

Wann mit einer Aufhebung der Sperrung zu rechnen ist, konnte der Sprecher nicht sagen. Denn: Die Fahrbahn müsse gesäubert und dann untersucht werden, ob sie nicht unterspült worden sei. Das könne dauern.

Ein Jahrhunderthochwasser erlebt auch Unterburg. 720 Bewohner mussten dort am Mittwochabend evakuiert werden, unter anderem die Demenz-WG, deren Bewohner von der Diakoniestation Wermelskirchen betreut werden. Wann alle Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren können, ist unklar. Viele sind bei Freunden und Bekannten untergekommen. Vereinzelt sah man dann doch Burger wieder in ihren Häusern. Die Stadt Solingen hatte nachts viele auch in Hotels untergebracht. Unterburg wurde komplett von Eschbach und Wupper überflutet .