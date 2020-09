In Richtung Köln : A1 bei Leverkusen wird am Wochenende gesperrt

Die Fahrbahndecke auf der A1 in Fahrtrichtung Wermelskirchen wurde bereits erneuert – jetzt wird auf der Gegenfahrbahn gearbeitet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Burscheid An zwei Wochenenden ist die Autobahn 1 – jetzt in Fahrtrichtung Köln – dicht: Die Fahrbahn wird erneuert. Eine Umleitung wird über das Kreuzung Wuppertal-Nord empfohlen.

Darauf sollten sich Autofahrer unbedingt einstellen: Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld saniert die Fahrbahnen der A1 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Burscheid. Die Fahrtrichtung Dortmund ist bereits an den letzten beiden Wochenenden fertig geworden. Jetzt stehen an zwei weiteren Wochenenden die Arbeiten in Fahrtrichtung Köln an.

Gesperrt ist von der Anschlussstelle Burscheid bis zum Autobahnkreuz Leverkusen. Dicht ist die A1 von Freitag, 18. September, ab 22 Uhr, bis Montag, 21. September, um 5 Uhr.

Der mit rund 90.000 Fahrzeugen hochbelastete Autobahnabschnitt ist soweit geschädigt, dass eine neue Fahrbahndecke her muss. An den vier Wochenenden werden ca. 170.000 Quadratmeter Fahrbahnen ausgetauscht. Für die Sanierung bezahlt der Bund rund fünf Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung von Straßen.NRW.

Für die Sperrungen in Richtung Köln ist die großräumige Umleitung ab dem Kreuz Wuppertal-Nord ausgewiesen. Sie führt über die A46 in Richtung Düsseldorf bis zum Kreuz Hilden und weiter über die A3 in Richtung Köln. Zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Burscheid sind alle Anschlussstellen - auch Burscheid - weiter zu erreichen. Von einer Umfahrung der Sperrung ab der Anschlussstelle Burscheid wird dringend abgeraten. Weniger Fahrzeit braucht man über die ausgeschilderte großräumige Umleitung, die nur etwa fünf Kilometer mehr Strecke bedeutet.