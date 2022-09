Straßenordnung in Wermelskirchen : Ärger über A1-Brückenbaustelle hält an

In Blickrichtung geht es geradeaus in Richtung Wermelskirchen nicht weiter. Die Ampel im Vordergrund dient als Fußgängerquerung. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Im Stadtrat wurde am Montag über einen Antrag der SPD-Fraktion diskutiert. Diese fordert eine Ampel-Regelung an der Fahrbahn zur Gewölbebrücke über die A1 in Hünger. Warum die derzeitige Einbahnstraßen-Regelung jedoch alternativlos ist.