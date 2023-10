"Á la carte" in Wermelskirchen Kulinarische Meile begeistert auch bei Regen

Zufrieden sind am Sonntagnachmittag auch die Wermelskirchener Händler: „Absolut zufrieden sogar“, sagt Stefan Rojewski im Bekleidungsgeschäft „Male“. Die Menschen seien in Kauflaune – auch, weil das Wetter herbstlich und nicht wie im vergangenen Jahr bei „Á la carte“ noch sommerlich warm sei. Auch bei Vera Morsches im „Tausendschön“ herrscht Hochbetrieb. „Läuft“, sagt die Einzelhändlerin etwas außer Atem in ihrem vollen Geschäft und freut sich über die Besucher, die heute – wie vielerorts in der Stadt – Rabatte entdecken.