Auf dem Rathaus-Parkplatz in Wermelskirchen : 93-Jähriger stürzt mit Auto Rampe hinunter

Wermelskirchen Glück im Unglück hatte am Dienstagmorgen ein 93-jähriger Wermelskirchener: Er durchbrach auf dem Rathaus-Parkplatz eine Gitterabsperrung und stürzte eine etwa zwei Meter hohe Rampe runter. Mit Hilfe der Feuerwehr kletterte der Mann später eigenständig aus der Beifahrertür raus.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug an einem schweren Rüstwagen; während andere Feuerwehrleute die Beifahrertür öffneten, so dass der 93-Jährige aus dem Auto klettern konnte. Nach erstem Augenschein, so die Polizei , ohne äußere Verletzungen. Er stand aber unter Schock und wurde zur Beobachtung vorsichtshalber ins Krankenhaus eingeliefert.

Während seine Gattin beim Einkaufen war, rangierte der Wermelskirchener auf dem engen Parkplatz hinter dem Rathaus, hieß es zum Hergang. Der Fahrer wollte rückwärts in eine Parklücke fahren, stieß dann nach eigenen Angaben, so die Poluizei, gegen die Stützwand, die den oberen Parkplatz absichert. Was genau dann passierte ist unklar. Der 93-Jährige fuhr aus der Lücke raus, durchbrach die Gitter-Absperrung an der Rampe und stürzte dann runter.