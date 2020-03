Aktuelle Coronafälle in Wermelskirchen : 87 Wermelskirchener sind in Quarantäne

Wermelskirchen/Rhein-Berg Kein neuer Infizierter in Wermelskirchen – es bleibt bei 25. Elf Bürger sind genesen. Insgesamt gibt es im Kreis 171 bestätigte Corona-Fälle.

Aktuelle Corona-Fälle in Leichlingen : 67 Leichlinger sind in Quarantäne

Erstmals können nun auch Zahlen zu den Personen in Quarantäne ausgegeben werden. Insgesamt befinden sich 723 Personen kreisweit in Quarantäne. Die Zahlender Kommunen: Bergisch Gladbach (275), Burscheid (31), Kürten (66), Leichlingen (67), Odenthal (34), Overath (68), Rösrath (95), Wermelskirchen (87).

In einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach gab es einen Kontakt mit einer positiv getesteten Person. Aus diesem Kontakt ergaben sich zwei Kontaktpersonen ersten Grades sowie mehrere zweiten Grades. Für die Kontaktpersonen ersten Grades gelten die entsprechenden Maßnahmen zur häuslichen Quarantäne.

In einem weiteren Krankenhaus in Bergisch Gladbach gab es ebenfalls einen Kontakt mit einer positiv getesteten Person. Für das medizinische Fachpersonal welches mit der betroffenen Person in den Krankenhäusern in Kontakt gekommen ist, gilt entsprechend der RKI-Richtlinie, dass die Kontaktpersonen entweder in häuslicher Quarantäne sind oder unter entsprechender