Gelungene Premiere 650 Teilnehmer und „Hailey“ beim Firmenlauf in Wermelskirchen

Nach dem Einlauf ins Ziel an der Feuer- und Rettungswache Am Bahndamm gab es für „Hailey“ erst einmal ein paar Apfelstückchen. Diese Belohnung hatte sich die einjährige Labrador-Hündin auch redlich verdient. Gemeinsam mit Laura Messink und Justus Schmitt-Sasse gehörte „Hailey“, die sogar mit einer eigenen Startnummer an der Leine ausgestattet war, zum Team des Autohauses Messink beim ersten Firmenlauf in Wermelskirchen.