Verhandlung vor dem Amtsgericht Wermelskirchen : 64-Jähriger betrügt die Arbeitsagentur – Geldstrafe

Ein 64-Jähriger aus Wermelskirchen musste sich vor dem Amtsgericht wegen fälschlicherweise erhaltenen Arbeitsgeld-Leistungen verantworten. Er hatte in der Zeit von 1. September bis 31. Oktober 2018 insgesamt 1401 Euro von der Agentur für Arbeit bekommen, obwohl seine Arbeitslosigkeit bereits am 1. September beendet war. Warum er das nicht entsprechend gemeldet habe, dafür hatte er durchaus eine Erklärung parat. „Ich bin seit gut zwei Jahren in psychiatrischer Behandlung und habe in dieser Zeit eine Frau aus Köln kennengelernt“, sagte der 64-Jährige. Dieser Frau habe er sich im Rahmen einer Beziehung anvertraut, sie habe auch seine Kontoführung erledigt. „Ich habe dann irgendwann erst herausgefunden, dass sie mich hintergangen hat“, sagte der Angeklagte.