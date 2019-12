Mit dem Wagen von der Kreisstraße die Böschung heruntergestürzt : 63-jähriger Wermelskirchener bei Unfall schwer verletzt

Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen (pd) Schwer verletzt wurde ein 63-jähriger Wermelskirchener, der mit seinem Wagen am Mittwoch gegen 11Uhr aus bisher ungeklärter Ursache eine steile Böschung an der Kreisstraße 3 in Höhe des Abzweigs Kenkhauser heruntergestürzt ist.