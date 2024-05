Großveranstaltung in Wermelskirchen Wie der Firmenlauf in seine zweite Runde startet

Wermelskirchen · Am Donnerstag, 23. Mai, sind Läufer in Teams von 20 Wermelskirchener Unternehmen in der Innenstadt unterwegs. Start und Ziel ist neben der Feuerwache Am Bahndamm. Auf dem Parkplatz steigt nach dem Lauf eine „After-Run-Party“. Welche Straßen zeitweise gesperrt werden und was geplant ist.

21.05.2024 , 11:51 Uhr

Start und Ziel des Firmenlaufs ist wie in 2023 auf der Straße Am Bahndamm. Foto: Stephan Singer