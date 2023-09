Initiative des Wermelskirchener Krankenhauses Ärzte beantworten beim Gelenktag Fragen zu Schulterschmerzen

Wegen des wunderschönen Wettes fanden nur etwa 30 Interessierte den Weg in den großen Saal. „Macht nichts“, befand der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie Hans Goost, der auch als Moderator durch den Nachmittag führte. „So haben wir mehr Zeit für Ihre Fragen, in familiärer Atmosphäre. Ich freue mich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.“ Für die vier halbstündigen Vorträge hatte er die geballte Kompetenz mitgebracht. Die vier Referenten sind allesamt Ärzte in der Abteilung für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin im Wermelskirchener Krankenhaus. Im Anschluss an jede Einheit war, wie versprochen, Zeit für Fragen.