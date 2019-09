Verhandlung vor dem Amtsgericht Wermelskirchen : 49-Jähriger betrügt das Jobcenter um 1550 Euro

Wermelskirchen (wow) Wenn das Leben aus den Fugen gerät, hat man oft keinen Blick mehr für scheinbar nebensächliche Dinge. Das jedoch schützt nicht davor, wegen eines Versäumnisses vor dem Amtsgericht zu landen.

Er habe schon psychologische Beratung in Solingen angenommen, wolle zudem eine ambulante Psychotherapie machen. „Ich glaube Ihnen, dass Sie gesundheitliche Problem haben und gewisse Dinge nicht schaffen. Und ich glaube Ihnen, dass Sie sich Hilfe suchen“, sagte der Richter. Außerdem sei er noch überhaupt nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Dennoch sei ja fälschlicherweise Geld geflossen. Die Staatsanwältin forderte neben der Rückzahlung der staatlichen Unterstützung insgesamt 90 Tagessätze zu je 45 Euro. Dem schloss sich der Richter nicht an. Zumindest nicht ganz. „Die Forderung der Staatsanwältin ist an sich richtig. Dennoch entscheide ich auf eine Verwarnung. Das heißt, ich setze die Geldstrafe zur Bewährung aus.