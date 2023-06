Galerie Markt 9 47 künstlerische Ansichten aus Wermelskirchen und dem Bergischen

An einer anderen Wand hängen hingegen mehrere Ansichten der Müngstener Brücke – mal als Radierung, mal als Zeichnung auf dem Deckel einer ausrangierten Holzkiste. Beim Betreten der Ausstellung springt den Besucher dann aber direkt eine ganz andere – und mehr als typische – Gestalt aus dem Bergischen an. Und das in einer Technik, die ebenso herausstechend ist, wie das „Wermelskirchener Ei“ – tatsächlich in Eierschalenkunst gefertigt –, das an der Wand daneben hängt.