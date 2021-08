Pandemie in Wermelskirchen : 46 neue Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden

20 Personen liegen inzwischen wieder auf Intensivstationen. Foto: dpa/Ole Spata

Wermelskirchen Vier Neuinfizierte in Wermelskirchen. Damit steigt die Zahl in der Nordkreisstadt auf 46. Der Inzidenzwert liegt nun bei 87,9. 20 Personen liegen erkrankt in den Krankenhäusern im Kreis.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 46 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter vier neue Fälle in Wermelskirchen. Das teilt das Kreisgesundheitsamt mit. 467 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 825 Personen in Quarantäne, das sind 88 mehr als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen ist die Zahl der Infizierten auf 46 gestiegen, 62 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

20 Personen, die an Covid-19 erkrankt ist, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut nun bei 87,9 im Kreis.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Montag 3.568 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 15 Testergebnisse positiv waren. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Montag insgesamt 367.226 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 194.880 Erstimpfungen und um 172.346 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 68,8 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 60,8 Prozent der Bevölkerung.

Für Personen ab 16 Jahren besteht täglich, in dieser Woche auch noch am Wochenende, in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie impfen zu lassen.

(tei.-)