Die letzte regionale Förderrunde : 45.200 Euro aus Leader-Topf für vier Projekte in Wermelskirchen

45.200 Euro aus Leader-Topf für vier Projekte in Wermelskirchen

Die Spielfläche hinter der Kirche in Neuenhaus soll in einen integrativen und multifunktionalen Spielplatz umgebaut werden. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen 290.000 Euro hat der Leader-Vorstand in der letzten Ausschüttungsrunde an 20 Projekte vergeben. Damit ist das Budget von 2,65 Millionen Euro für die sieben beteiligten Städte aus Oberberg und Rhein-Berg ausgeschöpft.

Gute Nachrichten zum Ende des Leader-Förderprojektes für vier Antragsteller aus Wermelskirchen: Die lokales Aktionsgruppe „LEADER Bergisches Wasserland“ hat 290.000 Euro an 20 weitere Projekte verteilt Das bereitstehende Budget von 2,65 Millionen Euro ist damit fast vollständig ausgeschöpft, teilt Regionalmanager Martin Deubel mit. In den letzten Jahren wurden insgesamt 59 Projekte in der Leader-Region. Unter den 20 Projekten sind drei Projekte, mit mit 142.000 Euro gefördert werden; und 17 „Kleinprojekte“, für die etwa 146.000 Euro eingeplant sind.