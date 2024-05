Kommunalpolitik in Wermelskirchen Die Wermelskirchener Grünen bestehen seit 40 Jahren

Info

Anstieg Am Ende des Gründungsjahrs 1984 hatte der Grünen-Ortsverband in Wermelskirchen 19 Mitglieder. Bis 2018 bewegte sich diese Mitgliederzahl stets bei knapp über 20 bis Mitte 20. Einen Ausreißer gab es 2002, als die Grünen in Wermelskirchen am 31. Dezember 28 Mitglieder verzeichneten. Diesen Stand erreichten sie Ende 2018 erneut. Seitdem ist die Mitgliederzahl kontinuierlich auf 45 zum Jahresende 2023 gestiegen.

