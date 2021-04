Amtsgericht in Wermelskirchen : 40-Jähriger kann Rückzahlung nicht leisten

Wermelskirchen Konkret ging es um einen Fall von Internetbetrug, bei dem der 40-Jährige im Dezember 2017 einen sogenannten Antminer, eine Hardware, mit der man selbst die Kryptowährung Bitcoin erwirtschaften kann, kaufte.

Konkret ging es um einen Fall von Internetbetrug, bei dem der 40-Jährige im Dezember 2017 einen sogenannten Antminer, eine Hardware, mit der man selbst die Kryptowährung Bitcoin erwirtschaften könne, kaufte. „Es gab vor ein paar Jahren einen großen Hype um diese Geräte, ich habe im Rahmen einer Verlosung die Kaufoption für ein solches Gerät gewonnen und es bestellt“, sagte der Angeklagte. Weiterverkauft habe er das Gerät für 1750 Euro über Ebay – ohne dass es sich bereits in seinem Besitz befunden habe. Der Käufer sei in Vorleistung getreten und habe ihm den Betrag in zwei Chargen überwiesen. Als der Antminer schließlich beim Angeklagten angekommen sei, habe er indes feststellen müssen, dass das Gerät defekt sei. „Das Geld des Käufers hatte ich bereits wieder in Bitcoins investiert – und verloren. Ich hatte also kein Geld mehr, um dem Käufer sein Geld zurückzuzahlen“, sagte der 40-Jährige. Er habe diesen allerdings darüber auch im Unklaren gelassen – weil er sich geschämt habe. Auch habe er versucht, das defekte Gerät umzutauschen, allerdings ohne Erfolg. „Ich habe dem Käufer schließlich auch gesagt, dass ich ihm das Geld zurücküberweisen würde, ohne dass ich es hatte. Ich habe aus der Not heraus gelogen“, sagte der Angeklagte zerknirscht.